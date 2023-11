Truffe ai danni di compagnie assicurative, sentenza di proscioglimento per sei imputati dell’agro-aversano

200 Visite

Sei persone dell’agro aversano sono state portate a processo perché accusato di aver commesso 2 truffe ai danni della compagnia Verti assicurazioni. I presunti incidenti accaduti a Giugliano ed a Lusciano. A seguito dell’udienza preliminare, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza Dott. Tenchio ha emesso sentenza di proscioglimento, accogliendo le richieste difensive degli avvocati Luigi Poziello, Mario Griffo e Marco Ciocchetta. L’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord aveva affidato al consulente tecnico di parte CT Federico Turco l’incarico di chiarire il malfunzionamento della scatola nera installata su uno dei veicoli coinvolti, che avevano portato erroneamente la compagnia assicurativa VERTI a sporgere querela per dei fatti realmente accaduti. Si tratta di ORABONA A., del 73, residente in Lusciano; RENNELLA A. del 96, residente in Lusciano; LANCIA S. , dell’83, residente a Gricignano di Aversa (CE) PETROSINO L. , dell’80, residente a Gricignano di Aversa VILLANO B., del 97, residente ad Aversa; FARNESI F. P. , del 92, residente ad Aversa. La prima presunta truffa “al fine di conseguire per se e per altri un indennizzo assicurativo, denunciavano un sinistro mai accaduto, nel corso del quale Petrosino e Lancia sarebbero stati investiti, sulle strisce pedonale, dalla Lancia Ipsilon, in possesso di Rennella, sulla via Pigna di Giugliano in Campania” La seconda presunta truffa assicurativa “perché, agendo in concorso tra loro al fine di conseguire per se e per altri un indennizzo assicurativo, denunciavano un sinistro mai accaduto, nel corso delquale il conducente della Lancia Ipsilon, Rennella, percorrendo la via Pasquale Grimaldi di Lusciano (Ce), non rispettava l’obbligo di stop ed urtava la moto Triumph, di proprietà di Villano e condotta da Orabona, Finendo poi sull’auto Lancia Y proveniente sulla corsia di marcia opposta, condotta da Farnesi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews