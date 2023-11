Frattamaggiore, T’Appò vineria in via Padre Mario Vergara approda su tripadvisor

63 Visite

Dopo aver visitato il Parrocchia San Rocco, si può dare un’occhiata al menù del pub & bar T’APPO’ VINERIA. In questo pub, i visitatori hanno la possibilità di bere un delizioso vino, salumi e formaggi DOP, panini e piadine, ampia scelta di vini imbottigliati serviti anche a calice e vini in bottiglie e alla spina. T’APPO’ offre un’ampia scelta food&beverage per un aperitivo, un cocktail o un amaro dopocena, o trovare sempre una cucina semplice e veloce, con un’atmosfera unica e qualunque sia il tempo nel locale climatizzato. La vineria è gestita con professionalità da Luisa Barbella. “Siamo orgogliosi delle nostre specialità gastronomiche eccellenti e del nostro fast food gustoso. Nel nostro locale potrete assaporare le nostre favolose tapas ed i nostri panini accompagnati sempre dalla giusta bevanda alcolica e non – vi aiuteremo noi a sceglierla. Utilizzate il nostro Wi-Fi gratuito per condividere le vostre foto. Per chi sta a dieta – precisa Barbella- , o soffre di allergeni è il posto giusto dove tenere sotto controllo la salute a tavola e convincere che un piatto sano può essere anche squisito”. Il locale è anche glutenfree oltre ad essere disponibile il servizio d’asporto e delivery, ampi parcheggi auto gratis e un accesso senza barriere architettoniche. Benvenuti anche gli amici a 4 zampe.

