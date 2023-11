Colpita più volte e caricata in auto: le ricerche di Giulia Cecchettin nel lago di Barcis

r Ieri si era anche diffusa la voce di un testimone che avrebbe visto Turetta entrare in un centro commerciale di San Candido, ma senza riscontri. Secondo il percorso tracciato dalle telecamere ha percorso circa 700 chilometri. Senza mai effettuare pagamenti elettronici. Ma c’è anche il mistero delle soste da dipanare. Quel week end in cui è uscito con Giulia ne ha effettuate almeno due. Lo si evince dal tempo di percorrenza della Punto nello spazio tra Fossò e Scorzé: venti minuti in più rispetto al normale tempo di percorrenza. E poi c’è il passaggio dal Vajont a Pecol. Qui Turetta ha perso almeno quaranta minuti rispetto agli 80 minuti necessari per il passaggio. Cosa ha fatto nel frattempo?

Il Gazzettino scrive oggi che ci sono «decine di fotogrammi» che mostrano la Fiat Grande Punto nera targata Fa 015 YE a partire dalla Val di Zoldo. Mostrano però soltanto il conducente a bordo. La prima registrazione risulta quella del targa system dalle parti del centro commerciale Nave de Vero di Marghera. Poi il passaggio delle telecamere della zona industriale di Fossò, con il video in cui lui aggredisce Giulia Cecchettin. Nella mezzanotte e 43 di domenica 12 novembre c’è la rilevazione di Zero Bianco, con il primo buco temporale. Poi l’auto è arrivata a Maserada sul Piave e a Vazzola. A Caneva il riscontro del passaggio di regione tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poi Polcenigo, Aviano, Piancavallo e Barcis. In questa località si concentrano le perlustrazioni. Specialmente nel lago di Barcis, situato in Valcellina a 402 metri di altitudine. L’elicottero ha sorvolato l’area.

Il viaggio di Filippo

Il viaggio però è andato avanti. L’auto è stata registrata sulla Regionale 251 della Varcellina in località Arcola. La vettura è a metano e avrebbe un’autonomia di 500 chilometri. Ha imboccato la strada della Val di Zoldo. Il sindaco Camillo de Pellegrin dice che dai fotogrammi risulta una velocità della vettura pari a 50 chilometri all’ora. A bordo c’era ancora una sola persona. Le rilevazioni tra il centro di Forno e la strada di Palafavera hanno come orari le 7.22 e le 7.37. Le registrazioni successive sono a Passo Giau e poi a Cortina. La località è Ospitale e si arriva a domenica mattina. A nord c’è la Val Pusterlia. Proprio qui, tra San Candido e Sesto, si concentrano le ricerche. Il confine con Leinz in Austria è ad appena mezz’ora di automobile.

Cosa c’è nel video

Nel video ripreso sabato notte nella zona industriale di Fossò si vede Turetta che colpisce Cecchettin mentre i due litigano in auto. Poi Giulia tenta di scappare. Filippo la rincorre e la colpisce ancora, fino a farla andare a terra. Nelle carte giudiziarie visionate dall’Adnkronos Turetta «poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte colpendola nuovamente al fine di evitare che la stessa fuggisse». Con dei calci, al punto che lei grida: «Mi fai male» e invoca aiuto. A quel punto si sposta in un’altra area. Viene rincorsa e colpita alle spalle. Nel colpirla le produce «ulteriori ferite e ulteriori copiosi sanguinamenti, che determinavano che la parte offesa rimanesse a terra apparentemente esanime mentre il Turetta caricava il suo corpo nella propria auto, allontanandosi dal luogo dei fatti e rendendosi immediatamente irreperibile».