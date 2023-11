Quarto, liberato il secondo alloggio occupato ai danni di una legittima assegnataria

96 Visite

Questa mattina, a Quarto, è stato liberato anche il secondo alloggio occupato, ai danni di una legittima assegnataria ultraottantenne del Rione219 di via De Gasperi.

Il commento del sindaco di Quarto Antonio Sabino: “Grazie alla sinergia istituzionale e alla fermezza, abbiamo ottenuto la liberazione poco fa anche del secondo alloggio occupato in via De Gasperi e riconsegnato l’immobile alla legittima assegnataria – dice con soddisfazione il primo cittadino di Quarto – I nostri uffici avevano proceduto anche in questo caso alla denuncia penale nei confronti dell’occupante abusiva e alla successiva diffida a lasciare l’alloggio libero entro 5 giorni, che scadevano domani. In questi giorni abbiamo costantemente monitorato la situazione con gli uffici del Patrimonio, le assistenti sociali e naturalmente la Polizia Municipale. Ringraziamo anche la Prefettura di Napoli, la Compagnia carabinieri di Pozzuoli, la Tenenza di Quarto, il Commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli e l’onorevole Francesco Emilio Borrelli, con il quale più volte ci siamo sentiti in queste ore, per la continua interlocuzione finalizzata al ripristino della piena condizione di legalità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews