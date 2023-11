Marano, clan Polverino e pentimenti: il figlio del neo collaboratore Ruggiero non si pentirà. Gli inquirenti vogliono risposte su altri cold case

746 Visite

Salvatore Ruggiero, meglio noto come ‘o Russo, arrestato diversi anni fa e attualmente detenuto, non seguirà le orme del papà Giuseppe, alias Cepp e fung, nuovo pentito del clan Polverino. Salvatore, prima vicino ai Polverino e poi confluito come altri nella nuova fazione che inglobava anche gli esponenti del clan Orlando, non si pentirà, né tanto meno altri delle sua famiglia hanno accettato programmi di protezione.

Giuseppe Ruggiero, invece, sta da tempo interloquendo con gli inquirenti. La Dda sta passando al setaccio diversi aspetti. Particolare attenzione è riservata al capitolo omicidi, i casi mai risolti. Ce ne sono tanti, a partire dall’omicidio di Pasquale Liccardo a quello di Antonio Passaro, per finire alla scomparsa di Salvatore Ruggiero, fratello del defunto Donato, all’omicidio di Giovanni “Kawasaki” e a tanti e tanti altri ancora. Alcuni cold case (tra cui quello di Giaccio e Solli) sono stati risolti di recente grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Perrone, confermate da Simioli Giuseppe, alias ‘Petruocelo. Ora si attendono risposte – e non solo sui delitti di sangue – anche da “Geppino”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews