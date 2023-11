Strage Nassiyria, Izzo: “Un grazie alla forze dell’ordine per tutto quel che fanno”

Egregio direttore, approfitto della sua testata giornalistica voce libera e vigile all’affermazione della legalità per ricordare e onorare tutte le forze dell’ ordine e la magistratura che in questo nostro amato paese Italia ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita in difesa difesa della collettività e del bene supremo quale è la libertà. Oggi 12 novembre ricorre il ventesimo anniversario della strage di Nassiriya dove morirono 5 militari dell’ esercito e 12 carabinieri ai quali andranno sempre il nostro ringraziamento. In quel drammatico evento l’Arma dei Carabinieri baluardo da sempre di legalità e di sicurezza subì la perdita maggiore in un’operazione per la difesa della libertà ,della democrazia dei popoli. Valori pregnanti per i Carabinieri che quotidianamente mettono a rischio la propria vita per la sicurezza dei cittadini e la difesa della loro libertà attraverso la difesa della democrazia. Da insegnante vorrei che i giovani capissero che la presenza del carabiniere non deve essere vissuta con paura perché vista come momento di repressione ma con rispetto, nella consapevolezza che essa rappresenta la difesa nostra e del territorio che ha come obiettivo primario la nostra incolumità fisica e morale a costo della propria vita. A questi uomini che con sacrificio, spirito di abnegazione quotidiano difendono i valori più alti dell’ uomo, quale la libertà, la democrazia e l’ incolumità personale di ogni cittadino dobbiamo solo dare onori e rispetto, il carabinieri uno di noi.

Michele Izzo Consigliere Comunale