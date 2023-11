Napoli-Garcia: siamo ai titoli di cosa. Adieu, Rudy

122 Visite

Rudi Garcia è quasi l’ex allenatore del Napoli: la sua panchina, che traballava, ora è demolita dal ciclone, l’Empoli, che si è abbattuto sul Maradona in una domenica che chiude un’epoca breve ma comunque sfarzosa. Lo scudetto di giugno è un ricordo, la terza sconfitta interna – pure questa prima della sosta – induce Aurelio De Laurentiis a preparare la lettera per comunicare l’esonero di un allenatore che in dodici giornate di campionato e quattro di Champions League non è riuscito a regalare emozioni: l’Empoli vince 1-0, gol di Kovalenko al 46′, una partita in cui il proprio portiere, Berisha, è protagonista (parate su Anguissa, Lindostrom e Kvara) ma che in realtà ha affrontato con leggerezza e anche autorevolezza, mostrandosi più rapido, più vivo, più fresco.