La voce del cittadino. Marano, i commercianti di via Emilia protestano per i lavori in corso

Gentile direttore, potevano allestire parcheggi anziché allargare il marciapiede. Sono titolare di una agenzia di viaggi in via Emilia e devo constatare che invece di aiutare il commercio, al Comune lo ostacolano!! Ma poi se avessero messo le strisce blu ci avrebbero guadagnato tutti non trova?