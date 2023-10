Villaricca, elezioni. Campanile: “La responsabilità del dissesto del Comune è tutta della giunta Gaudieri”

Le responsabilità di Gaudieri nel dissesto di Villaricca Sulla storia del dissesto del Comune di Villaricca bisogna fare estrema chiarezza. Anche perché parlano le carte, delibere comunali, atti della Corte dei Conti e relazioni dei revisori. L’amministrazione Gaudieri ha lasciato alla successiva amministrazione e ai cittadini di Villaricca un bilancio falso, gravato da errori e gravi irregolarità contabili prima sollevate dai revisori e poi accertate dalla Corte dei Conti. Nella delibera di dichiarazione del dissesto, datata 18 maggio 2018, di cui è relatore l’allora ass. al bilancio Rocco Ciccarelli, attualmente candidato nella coalizione Gaudieri, si fa esplicito riferimento alla deliberazione 269/2017/PRSP della Corte dei Conti Campania che, a seguito di istruttoria relativa al periodo 2011-2016, esattamente i 5 anni di amministrazione Gaudieri, accerta “gravi irregolarità” nei bilanci comunali di quegli anni, arrivando perfino a quantificare, per quegli errori, un maggiore disavanzo di quasi 16 milioni di euro (pag. 13) che poi si rivelerà ancora più grande al momento del dissesto. Perciò, non si capisce come oggi Gaudieri possa affermare di aver lasciato 6,7 milioni di euro di avanzo all’amministrazione successiva. Questa sí che è una vera e propria Fake News!

Nota stampa Campanile

