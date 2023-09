Napoli: le scale simbolo del degrado del Vomero

140 Visite

” Le scale di via Luca Giordano al Vomero, che collegano detta strada con via Aniello Falcone, da dove è possibile ammirare uno dei panorami più belli della Città e del suo golfo, versano da diversi anni in un grave stato di abbandono e di degrado – denuncia Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. La questione riguarda entrambe le rampe che manifestano la necessità, e non da oggi, di urgenti e non più differibili lavori di manutenzione e di riqualificazione. Peraltro, nel marzo del 2021, la municipalità collinare aveva proposto all’amministrazione comunale d’intitolarle alla pittrice Artemisia Gentileschi, proposta che, a distanza di due anni e mezzo, è però rimasta sulla carta “. ” Allo stato attuale, in particolare, la prima rampa, quella che si diparte proprio da via Luca Giordano è quella che continua a manifestare maggiori problemi – sottolinea Capodanno – con la caduta di grossi tratti dell’intonaco lungo entrambi i muri laterali. Addirittura dalle murature, oramai a vista, sono spuntate delle erbacce che continuano a crescere, perdurando l’assenza delle necessarie opere manutentive. “.

” Tempo addietro – ricorda Capodanno – lungo le rampe furono posti dei transennamenti provvisori, a ragione del pericolo determinato dalla caduta degli intonaci. Si pensò che tali transennamenti fossero propedeutici al risanamento delle murature di entrambe le rampe, attraverso la spicconatura del restante intonaco ammalorato, il suo rifacimento e tutte le restanti opere necessarie a restituire piena agibilità e decoro alle antiche scale in piperno. Invece il transennamento è scomparso, senza che le opere manutentive per ripristinare i muri siano stati effettuati “.

” Peraltro – sottolinea Capodanno – queste scale, poste nei pressi della chiesa di San Francesco d’Assisi e all’attiguo chiostro, di recente trasformato in un albergo a quattro stelle, la residenza d’epoca Chiostro San Francesco, nonché vicino all’ingresso di via Aniello Falcone alla villa Floridiana, dovrebbero essere dotate di un servoscale, per consentirne l’utilizzo anche alle persone diversamente abili

Capodanno al riguardo sollecita l’immediato intervento degli uffici competenti, affinché vengano eseguiti i lavori necessari per restituire dignità e decoro alle antiche scale panoramiche di via Luca Giordano, procedendo anche all’installazione di apparecchiature mobili per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.













