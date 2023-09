Marano, agevolazione Tari ed esumazioni: le novità. Al cimitero, intanto, è buio pesto su tutti i fronti. Morra e Paragliola non fanno chiarezza su nulla

478 Visite

Istanze per la riduzione Tari da presentare entro il 20 ottobre. Riduzione del 50 per cento per chi ha un reddito Isee non superiore ai 6mila euro; del 30 per cento per occupanti unici o per chi risiede o dimora all’estero per almeno sei mesi all’anno. La domanda può essere scaricata solo sul sito istituzionale del Comune.

Il 9 ottobre, intanto, riprendono anche le operazioni di esumazione nel cimitero di via Vallesana. Esumazioni che si terranno tre giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 7 del mattino e fino al completamento delle operazioni.

Nulla si sa, intanto, sul completamento dei nuovi loculi, definita prioritaria in fase di campagna elettorale dal sindaco Morra. Siamo rimasti al fatto che il collaudo eseguito mesi e mesi fa aveva dato esito negativo e che la ditta al lavoro doveva apportare correttivi. Da allora ancora silenzio. Morra e il consigliere delegato Paragliola dovrebbero indire una conferenza stampa o un’assemblea pubblica per delucidare le migliaia di famiglie in attesa. Sempre sul fronte cimitero, infine, continuano ad essere spente le luci della palazzina (lotto A-ampliamento cimiteriale) adiacente al panificio Spinosa. Luci garantite per anni dai privati, spente ormai da mesi per il venir meno dell’accordo tra le parti. L’ente, mesi e mesi fa, si era impegnato ad eseguire i lavori propedeutici all’installazione di una cabina per l’energia elettrica autonoma, svincolata dai privati, ma anche questo intervento (per ragioni mai spiegate alla cittadinanza) è finito nel dimenticatoio. Grazie a tutti.













