Le violenze di gruppo sulle due sorelline, arrestati padre, nonno, zio e madre. Lo ha scoperto un’insegnante

Il padre, il nonno, lo zio e la madre di due ragazzine oggi di 13 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Monreale, in provincia di Palermo, con l’accusa di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e lesioni personali con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti, con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10 anni. Alle violenze avrebbero partecipato gli uomini della famiglia, mentre la madre delle due ragazzine avrebbe sempre saputo di quel che avveniva in casa, ma non avrebbe mai fatto nulla per fermarle.

Le violenze da oltre 10 anni

Le violenze sulle due ragazzine sarebbero state commesse tra il 2011 e il 2023. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe tollerato gli abusi e anzi agevolati, provando nel tempo a coprire le responsabilità dei famigliari. Dopo anni, gli orrori sono emersi grazie a una delle due ragazzine che ha trovato il coraggio di confidarsi con un’insegnante. Da quel momento è partita la segnalazione ai carabinieri, ai quali le due ragazzine hanno raccontato gli abusi subiti.













