Marano, rispetto del codice della strada. “Mi complimento con i vigili della città”

volevo riportare un episodio molto interessante a cui ho assistito stamattina. Al Corso Europa c’era un auto parcheggiata fuori dalle strisce blu, in seconda fila, che intralciava anche il traffico, ed uno dei nostri giovani vigili che la multava. Da un negozio è uscita una donna che, come sempre in questi casi, accampava mille scuse a giustificazione della sua violazione del CdS convinta che alla fine non sarebbe stata multata. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dall inflessibilita del nostro vigile che non ci ha ripensato e non le ha tolto la multa. Questa inflessibilita è importante perché così si scoraggiano i tanti a Marano che fanno i loro comodi trasgredendo le regole e pensando poi di farla franca. Questa è la strada giusta perché ormai tanti cittadini, negozianti, automobilisti, a Marano non rispettano più le regole e sapere che le istituzioni ci sono e funzionano è un sicuro deterrente.