Napoli in lutto per i funerali di Giogiò. Il grido della madre: “Chiedo giustizia, sono criminali”

103 Visite

Una folla in lutto stretta intorno alla famiglia quella presente ai funerali di Giovanbattista Cutolo, in corso nella Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli. Il corno del giovane sistemato sulla bara bianca. Il musicista 24enne è stato barbaramente ucciso a colpi di pistola da un 17enne dopo una lite fuori da un pub.

Daniela Di Maggio, la madre di Giogiò, con indosso una t-shirt con il testo Giovanni vive” insieme all’immagine di un corno, seduta in prima fila, di fianco al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Non siamo qui per pregare per Giogiò, ma per pregare con Giogiò, perché Giogiò vive”, ha detto l’arcivescovo metropolita di Napoli monsignor Domenico Battaglia, che celebra il rito funebre.

“Giovanbattista, figlio e fratello mio, accetta la mia richiesta di perdono! Perché sono colpevole anche io! Fin dal primo giorno dell’arrivo in questa città mi sono reso conto dell’emergenza educativa e sociale che la abitava e ho cercato di adoperarmi con tutto me stesso, di appellarmi alle istituzioni locali e nazionali, alla buona volontà di tutti ma evidentemente non è bastato”, le parole dell’arcivescovo. “Forse avrei dovuto non solo appellarmi ma gridare fino a quando le promesse non si fossero trasformate in progetti e le parole e i proclami in azioni concrete! Perdonami se non ho gridato abbastanza, perdona me e la mia Chiesa se quello che facciamo, pur essendo tanto, è ancora poco, troppo poco”.

“Le lacrime della sua famiglia e di chi lo ha amato -ha detto ancora monsignor Battaglia- ci aiutino a pulire i nostri occhi offuscati e vedere che il bene è superiore al male, che la parte sana della nostra città è di gran lunga più ampia di quella malata. E che proprio per questo è arrivato il momento che si faccia sentire e vedere! Ancora troppi sono i silenzi che fanno male”.

Fuori dalla chiesa il grido di dolore di Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò è un fiume in piena: “Chiedo giustizia alle istituzioni. Questi non sono ragazzi sono criminali. E’ andato a giocare a carte dopo aver ucciso mio figlio” dice davanti alle telecamere parlando del 17enne che ha sparato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews