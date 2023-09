Bacoli, mozione di sfiducia al sindaco. Savoia: “L’amministrazione ha fatto scadere i termini, altro che legalità”

102 Visite

“A Bacoli, la legge non è uguale per tutti. Il 9 agosto 2023, i tre gruppi consiliari di opposizione, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Diamo a Bacoli, hanno presentano una mozione di sfiducia al Sindaco. La legge, e più precisamente l’art. 52 del Tuel, prevede che la mozione vada discussa non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione. E l’amministrazione che fa? Viola la legge, convocando il consiglio comunale il 12 settembre, oltre i termini perentori, ovvero venerdì 8 settembre. Questo atteggiamento mostra chiaramente quanto effimero sia lo spessore politico di chi ci amministra e la pochezza istituzionale. Come forze politiche, abbiamo scritto al Prefetto affinché intervenga per ripristinare la legalità. Come si fa a chiedere ai cittadini di rispettare le regole, o le scadenze dei pagamenti, se i primi a non rispettarle sono proprio le istituzioni? Come si fa ad usare le istituzioni per meri fini personali e politici? Mi auspico che gli organi sovracomunali intervengano immediatamente su nostra sollecitazione, diversamente saremo dinanzi ad un’anarchia totale! Il tempo sta finendo!”

Staff Comunicazione

Nello Savoia













