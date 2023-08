Manovra, Meloni ribadisce: “Evitare sprechi e inefficienze, il superbonus è stata la più grande truffa ai danni dello Stato”

114 Visite

Evitare sprechi e inefficienze, come “il disastro del Superbonus 110%”, che era scritto “malissimo” e ha prodotto “la più grande truffa ai danni dello Stato”: è la priorità del governo per delineare le risorse su cui costruire la manovra, come ha detto chiaramente Giorgia Meloni ai suoi ministri nella prima riunione del Cdm dopo la pausa estiva.

Le risorse sono “poche”, ha detto la premier. Quante, è ancora da capire e, ha precisato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dipenderà anche dall’andamento del negoziato a livello europeo sul nuovo Patto di stabilità. Per fare cassa, ha aggiunto, non è esclusa la strada delle privatizzazioni, sollecitata da Forza Italia, perché “potrebbero esserci partecipazioni da cui è necessario disinvestire”. “Mi auguro che vi siate riposati abbastanza perché abbiamo tanto lavoro da fare e un’agenda estremamente impegnativa”, ha detto Meloni ai suoi ministri ritrovandoli a Palazzo Chigi dopo tre settimane: ora c’è “un anno molto impegnativo che culminerà con le elezioni europee e la presidenza italiana del G7”, e la premier si aspetta dai suoi “il massimo della compattezza, della determinazione, della concentrazione”.













