MARANO, VIA PADRETERNO UN ANNO DOPO I FURTI DI CAVI E’ ANCORA AL BUIO. COMUNE, FAI CON COMODO…

E’ passato oltre un anno, ma da quel periodo nulla è stato fatto. Via Padreterno, devastata dai ladri di rame, è ancora al buio. Finora soltanto una lunga serie di “diremo, faremo, proveremo”. Nulla, è sempre il solito refrain: i soldi, il personale e blah, blah, blah. La strada è tra le più pericolose del territorio e di sera i pericoli sono tanti per automobilisti e pedoni. I malviventi agirono, in due diverse occasioni, un anno e passa fa, sradicando i cavi dell’elettricità dai tombini con una facilità irrisoria. Non ci sono telecamere e, naturalmente, nessuno vide e sentì nulla.













