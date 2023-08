Arzano, campo estivo per ragazzi e polemiche

95 Visite

Campo estivo per ragazzi, affidamento diretto da 40mila euro ad una agenzia di viaggi. Il comune non pubblica il bando mentre monta la polemica sui social. Il comune di Arzano, attraverso una determina a firma del dirigente Francesco Annunziata, ha stanziato i fondi per consentire a 65 ragazzi di essere inviati in un villaggio estivo in Basilicata a settembre, nel periodo di avvio dell’anno scolastico. A porre alcune domande e dubbi il giornalista Mimmo Rubio attraverso il social Arzano News: “Quanti interrogativi emergono in questa gestione comunale – affonda Mimmo Rubio -, tra mancata pubblicità del bando, selezione dei “fortunati” ragazzi e dei 15 accompagnatori, e l’affidamento diretto ad una agenzia”. “Non è bello che un’amministrazione locale si arranca all’ultimo minuto per organizzare un centro estivo a settembre, pur di spendere soldi pubblici, circa 40 mila euro. Eppure in quel periodo, dal 03 al 10 settembre, molti giovani si staranno organizzando per il prossimo anno scolastico, alcuni saranno impegnati per il recupero delle discipline a debito proprio in quei giorni. Insomma si poteva fare molto meglio, ad esempio nel mese di luglio. Ma forse in quel periodo chi doveva occuparsene stava già in ferie o in vacanza? Ancor più anomalo che l’amministrazione locale non abbia comunicato alla popolazione attraverso un avviso pubblico, la possibilità di usufruire di tale possibilità. L’amministrazione si sta nascondendo dietro la frase scritta nella determinazione dirigenziale “le condizioni di fragilità socio ambientali le cui problematiche sono rilevate dai servizi sociali del territorio unitamente alle strutture associative di prossimità sociale”. Ad Arzano esistono i servizi sociali? Quanti dipendenti svolgono la funzione di assistenti sociali? Esistono convenzioni tra l’ufficio dei servizi sociali e le associazioni di Arzano? E chi sono queste associazioni? Da chi sono rappresentate queste associazioni?”. Rubio chiede anche che si conosca se effettivamente tutti i partecipanti siano meno abbienti, chi sono le parrocchie che hanno inviato i nomi e chi saranno gli accompagnatori delle associazioni private.

Claudio Galeazzi













Commenti

