E’ fuori pericolo la 16enne vittima di un incidente stradale nella giornata di ieri a Marano, nella popolosa frazione di San Marco. La ragazza, che era a bordo di uno scooter, è attualmente ricoverata all’ospedale San Giuliano di Giugliano per motivi precauzionali. Sotto osservazione, dunque, ma non è in pericolo di vita. Se la caverà, verosimilmente, con una prognosi di pochi giorni.













