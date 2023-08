Di cosa ci ammaleremo in futuro, esperti si confrontano

77 Visite

Gli esperti si sono soffermati sull’interferenza dell’esposoma, concetto formulato la prima volta nel 2005, che comprende l’insieme dei fattori ambientali e le risposte individuali di tutta una vita. Si è parlato anche di interattoma, l’insieme delle interazioni molecolari che avvengono in un organismo e che, a cascata, regolano il metabolismo.

I pazienti di domani dovranno misurarsi in misura crescente con le malattie non trasmissibili che sono le malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, neoplastiche, metaboliche e le degenerative progressive che saranno responsabili del 74% delle morti, in particolar modo nei Paesi meno sviluppati e tra le fasce sociali a basso reddito. Ma non è tutto perché il progressivo peggioramento delle componenti ambientali cui un individuo è esposto nell’arco della vita come ad esempio l’alimentazione e l’inquinamento ambientale e l’accelerazione impressa dai cambiamenti climatici contribuirà a mantenere costante o perfino ad aumentare la prevalenza di malattie come il diabete e l’arteriosclerosi.

Meno resilienti

“Il paziente del futuro sarà sempre più un sistema biologico a rischio di disadattamento, che potrà perdere progressivamente le proprie capacità intrinseche di robustezza e resilienza – ha affermato Alessandro Pizzoccaro, presidente e fondatore di Guna – Un altro aspetto cruciale, che andrà attentamente monitorato e gestito, è quello dell’infiammazione: il paziente del futuro sarà sempre più infiammato, le cui molteplici comorbidità riconosceranno in questa condizione la propria comune matrice”.

Il decalogo

Gli esperti si sono interrogati su come affrontare le prossime sfide. In sintesi i pilastri su cui lavorare sono prevenzione, predittività, precisione e personalizzazione.

