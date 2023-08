MARANO, LA TARI ALLA VIGILIA DI FERRAGOSTO. CITTADINI INFEROCITI: “AUMENTI, SERVIZIO INSODDISFACENTE E TEMPISTICA ASSURDA”

48 Visite

Egregio direttore, ho ricevuto oggi stesso 12 agosto 2023, l’avviso di pagamento TA.RI. pervenuto dal comune di Marano di Napoli.

Nuova amministrazione, vecchi metodi.

Fino a poco tempo fa gli avvisi di pagamento TA.RI. pervenivano sistematicamente prima di Natale. Forse non era un caso, ma almeno qualcuno con la tredicesima riusciva a pagare.

Far pervenire un avviso 3 giorni prima di ferragosto con scadenza il giorno successivo mercoledì 16, lo trovo un comportamento non consono sia per la nuova amministrazione che per i vecchi addetti all’ufficio preposto.

Mi auguro di cuore, che questa nuova amministrazione possa dedicare del suo meglio alla macchina comunale e ai suoi addetti. I maranesi, quelli onesti, che pagano regolarmente le tasse, sono stanchi.

Per chi non riesce ad andare in ferie, ci pensa il comune di Marano.

Sindaco Morra, assessori e consiglieri, tirate fuori i cosiddetti se li avete, e cambiate Marano, in meglio, naturalmente.

Buon lavoro direttore













