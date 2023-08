Marano, furto nella casa dei neo sposi: la rabbia della sorella della vittima. “Ho chiamato i carabinieri, con tanta paura, non sono ladri ma me….

612 Visite

Sono io la sorella che ha chiamato, con tanta paura, tremore e lacrime, perché siamo una famiglia ricca di principi, educazione, rispetto verso il prossimo e il lavoro altrui… assurdo aspettare un anno intero per godersi le mitiche “ferie” e arrivano poi questi balordi a distruggere una casa con dentro tutto l’amore che possa esistere in una coppia di neo sposi con una bambina nonché mia nipote STREORDINARIA. Grazie, anche oggi ci avete dato una lezione, quella di non poterci fidare di chiunque, di non lasciare nulla in casa, di fare attenzione perché i topi potrebbero arrivare e distruggere tutti i sacrifici che si fanno per portare la famiglia avanti… Noi gente ONESTA! Voi eterna MERDA… Il male non si augura a nessuno ma di certo con cose che avete rubato anche di mia nipote non vi ritornerà il bene INDIETRO. Ps: BUONE VACANZE A TUTTI. R.D.M.













