MARANO, BRUTTO INCIDENTE A SAN MARCO: FERITA 16ENNE

Brutto incidente a Marano, in zona San Marco. Coinvolta – da quanto si apprende – una ragazza di 16 anni, che sarebbe in condizioni non critiche anche se inizialmente la situazione era stata definita più grave. Sul posto agenti della municipale, carabinieri e un’ambulanza. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale. Scontro tra scooter e auto, ad ogni modo. Seguiranno aggiornamenti e maggiori chiarimenti in merito alla vicenda.













