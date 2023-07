Marano, Izzo: “Lettera aperta al 70% dei cittadini che hanno disertato le urne al ballottaggio dell’ultima tornata elettorale aministrative”

357 Visite

Lettera aperta al 70% dei cittadini che hanno disertato le urne al ballottaggio dell’ultima tornata elettorale aministrativa.

Dopo due mesi dalla tornata elettorale amministrativa di maggio scorso una considerazione va fatta in merito alla diserzione dalle urne del 70% dei cittadini avente diritto al voto.

Il voto è il momento più alto della Democrazia partecipativa dove il cittadino comune viene chiamato a decidere del futuro della propria collettività e di riflesso del suo.

É Pur vero che negli ultimi decenni un personale politico mediocre,autoreferenziale che non ha saputo programmare ed organizzare un futuro vivibile per i cittadini, pensando solo ai propri rendiconti ha allontanato l’elettore dalle urne,questo in particolare a Marano.

Ma tutto ciò non giustifica l’assenza dal voto,in particolare nella nostra città sciolta 4 volte per infiltrazione camorristica depradata,vilipesa e offesa nelle coscienze dei singoli cittadini che vivono un degrado socio-culturale-ambientale da stato comatoso.

Il voto in una situazione così gravosa e degradata era un obbligo morale mi permetto di dire con tanto rispetto per voi cittadini che avete disertato le urne e tanta umiltà . Chi è assente o delega agli altri ha sempre torto, bisognava andare a votare ,non era importante per chi ma onorare il diritto -dovere del voto.

Questo il mio solo e unico rammarico per la tornata elettorale amministrativa;in politica si vince e si perde l’importante è farlo con coerenza e dignità,consapevoli che la vera essenza della politica sta nell’essere al servizio dei cittadini.

Neppure le misteriose ma leggittime scelte fatte da alcuni personaggi politici dal primo turno al ballottaggio possono essere giustificative per non andare a votare ,anzi dovevano essere rafforzative per un voto convinto,libero e scevro da qualsiasi condizionamento, altrimenti l’ elettore diventerebbe ” suddito” passivo nelle mani di camaleontici personaggi politici. Vi abbraccio tutti cari concittadini nella certezza che siete una comunità di persone laboriose e dabbene,insieme ognuno per la sua parte lavoriamo per il bene della nostra martoriata città…noi ci siamo con un’opposizione costruttiva ma senza fare sconti a nessuno. Grazie dell’affetto e dell’entusiasmo ricevuto durante la campagna elettorale.

Michele Izzo capogruppo “Fare Democratico” Consiglio Comunale Marano.













