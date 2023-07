130 Visite

Afragola, nuova stesa al Rione Salicelle ferito un uomo. Borrelli (AVS): “Situazione fuori controllo, presentata interrogazione al ministro Piantedosi”. Iazzetta: “Aspettiamo risposte da parte dello Stato”

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro degli Interni Piantedosi per conoscere quali misure intenda intraprendere per frenare l’ondata criminale che sta interessando la città di Afragola, dove si susseguono stese a 24 ore di distanza l’una dall’altra. L’ultimo episodio si è verificato nel Rione Salicelle, dove un uomo è rimasto ferito. Purtroppo sembra quasi che ci si stia abituando alla violenza visto che ad Afragola, ma anche in comuni vicini, si racconta di stese che non vengono neanche più denunciate. E’ necessario che Istituzioni e forze dell’ordine con la loro presenza restituiscano al Territorio dignità e vivibilità così da non affievolire la fiducia dei cittadini ed evitare che i clan dominanti nella zona continuino a fortificarsi e opprimere con la loro violenza la città”. Lo ha detto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che segue gli sviluppi della vicenda insieme a Salvatore Iavarone, esponente di Europa Verde per l’area Nord di Napoli.

“Ringrazio Borrelli per aver preparato un’interrogazione parlamentare su quello che sta succedendo ad Afragola, la speranza è che il ministro Piantedosi non ripeta quel che fece il suo predecessore Salvini, il quale, di fronte alle bombe che avevano sconvolto la città venne a fare una passerella promettendo interventi minimi che, tra l’altro, non sono mai arrivati”. Così Antonio Iazzetta, consigliere comunale di Afragola per il quale “Non servono parole, ma atti concreti”.













