Marano, morte Iannone: “Scartata l’ipotesi del delitto passionale”. Proseguono le indagini

L’ipotesi del delitto passionale sarebbe da escludere. E’ un primo passo, seppur ufficioso, nel giallo della morte di Vincenzo Iannone, il 47 enne ritrovato carbonizzato in un’auto nella notte tra sabato e domenica. Il movente del delitto, dunque, non sarebbe da ascrivere a situazioni di natura sentimentale. Gli inquirenti, per ora, non si sbilanciano: ci sono approfondimenti in corso ma qualcosa dovrebbe venir fuori nei prossimi giorni. Secondo alcune ricostruzioni, l’uomo – piccolo pusher del territorio – sarebbe uscito la sera di sabato scorso intorno alle 21-21,30, ma non è ancora chiaro chi sia o siano le persone incontrate.













