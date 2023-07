Casoria, grande partecipazione al dibattito “Dalla parte giusta”

95 Visite

Grande successo per il dibattito dal titolo “Dalla parte giusta”, organizzato dal circolo territoriale di Casoria di Fratelli d’Italia “Giorgia Meloni”. Introdotto dal giornalista Stefano Pisaniello, la tavola rotonda ha visto succedersi gli interventi dell’avvocato Nicola Mangani, presidente del circolo FDI di Casoria; del dott. Rosario Busco, componente dell’assemblea nazionale FDI; del dott. Luca Scancariello, vicecoordinatore provinciale FDI e dirigente nazionale del partito.

Le conclusioni sono state affidate a Cosimo Amente, capogruppo FDI al Consiglio Regionale della Campania; all’onorevole Michele Schiano, deputato e commissario provinciale FDI Napoli; all’onorevole Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute.

Partendo dal sacrificio costato la vita a Paolo Borsellino e alla sua scorta, la comunità locale di Fratelli d’Italia ha chiamato a raccolta i cittadini, che si rivedono nei valori della giustizia e della legalità, nel corso di una manifestazione alla quale hanno partecipato numerose persone, nonostante il forte caldo.

A prescindere dalla commemorazione in sé, la manifestazione ha rappresentato un’occasione per ribadire l’impegno del partito, nella sfida prioritaria per la legalità. Soprattutto in vista delle amministrative del prossimo anno, una partita che si rivela fondamentale, per liberare le tante risorse del territorio ancora imbrigliate e valorizzare le energie sane.

La presenza del sottosegretario di Stato alla Salute, on. Marcello Gemmato, che ha voluto presenziare nonostante gli importanti impegni nella capitale, testimonia l’attenzione del Governo per un territorio martoriato, quale è l’area a nord di Napoli. A margine della iniziativa, il sottosegretario si è recato in visita presso l’Ospedale dei Camilliani, raccogliendo le legittime istanze di una vera e propria eccellenza della sanità campana, da tutti stimata e riconosciuta.

Di Angelo Covino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS