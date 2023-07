Colpi d’arma da fuoco a Pomigliano ed Acerra, Di Fenza: “Provincia di Napoli nella morsa di balordi e criminali”

103 Visite

In provincia di Napoli si spara con troppa facilità. Ad Acerra colpito al piede un giovane incensurato e a Pomigliano un’anziana, estranea alla lite, è stata ferita con un colpo d’arma da fuoco.

Di Fenza: “Il far west napoletano non si arresta. Cosa accadrà se la prossima volta ci sarà una vittima innocente? A Pomigliano una 77enne ha scampato la morte invece ad Acerra un 24enne è stato colpito al piede per cause ancora da accertare. “Ormai si spara all’impazzata anche a caso senza preoccuparsi di colpire persone innocenti. Stiamo regredendo enormemente”. Così, in una nota il consigliere regionale Pasquale Di Fenza, su quanto accaduto a Pomigliano ed Acerra.

“Non possiamo permettere ai criminali di prendersi le nostre strade, le nostre piazze e le nostre città. I cittadini non devono avere paura di sostare fuori ad un bar o trascorrere del tempo in compagnia perché da un momento all’altro un balordo è pronto a dare sfogo alla propria follia. A Pomigliano addirittura, al culmine di un litigio tra due ignoti, una donna è stata ferita di striscio da un colpo di pistola. Sembra di fare un tuffo nel passato, in quegli anni bui dove si contavano numerose vittime innocenti. Chiediamo al Governo misure contingibili e urgenti: bisogna assicurare più sicurezza alla popolazione della provincia di Napoli”. Ha dichiarato il capogruppo in regione di Centro Democratico Di Fenza.

