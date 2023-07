Marano. Ritardi di oltre 4 mesi nella pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio: la trasparenza diventa un optional? Ma Morra che vuole fare?

287 Visite

La pubblicazione delle determinazioni dirigenziali a Marano sta diventando un caso che a questo punto impone serie riflessioni. Andiamo con ordine. Circa 1 settimana fa il nostro portale aveva segnalato l’anomalia con un articolo, denunciando mesi e mesi di ritardo dalla sottoscrizione delle determine da parte degli uffici atti alla pubblicazione degli atti stessi. Tutto ciò allo stato attuale avviene al di fuori dei termini previsti dalla legge.

Sottolineammo che gli atti deliberativi (o le determinazioni) vanno pubblicati all’albo pretorio on line, con lo scopo da una parte, di rendere legalmente conoscibile il contenuto di atti e provvedimenti autoritativi, dall’altra parte, di darne esecutività/efficacia. Pertanto la maggior parte degli affidamenti effettuati dagli uffici dovrebbero ritenersi non a norma.

Questo modus operandi viziato non ha ancora avuto fine, tant’è vero che, lo scorso 12 luglio 2023, è stata pubblicata all’albo pretorio online dell’ente una determinazione dirigenziale, datata 24 marzo 2023, con la quale sono stati affidati per sei mesi alla ditta AFIERO di Casoria i lavori di manutenzione ordinaria, continuativa e programmata, reperibilità e pronto intervento degli impianti comunali di sollevamento idrico, per l’importo di circa 26.800,00 € mediante affidamento diretto senza consultazione di più operatori. L’atto è stato redatto il 24 marzo 2023 è la pubblicazione è avvenuta solo 9 giorni fa. Un ritardo di 4 mesi. Ci sarebbero molti rilievi da fare: perché è stato affidato un servizio così importante, che serve all’ente in maniera continuativa, solo per 6 mesi? Gli altri 6 mesi non ci sarà alcuna società deputata alla manutenzione degli impianti idrici? Qual è la ratio del provvedimento? Scelta dettata dalle scarse disponibilità finanziarie e dall’urgenza di dover agire? Ma se anche fosse così, perché ritardare di tanti mesi la pubblicazione dell’atto?

Intanto sarebbe il caso che il Segretario Generale dell’Ente prendesse adeguati provvedimenti in merito alla tardiva pubblicazione degli atti all’albo pretorio. Qualche consigliere di minoranza solleverà la questione? Chiederà spiegazioni all’amministrazione? E il sindaco Morra, che dice di voler cambiare il Comune e di riportarlo sulla retta via, vuole intervenire o no? Staremo a vedere.













