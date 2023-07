Il napoletano Masciopinto nominato prefetto

143 Visite

Il napoletano Maurizio Masciopinto ,dopo una lunga carriera spesa al servizio della Polizia di Stato e dei cittadini, da oggi non è più questore. Per lui è arrivata una importante e prestigiosa nomina.

Il Consiglio dei Ministri, infatti, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato la nomina a prefetto del dirigente generale di pubblica sicurezza Maurizio Masciopinto, con contestuale collocamento a disposizione del Viminale.

Il dottor Masciopinto, sempre cordiale e signorile, ha una lunga esperienza di polizia giudiziaria maturata in strada e a contatto con la gente.

In passato ha prestato servizio nei Commissariati di Napoli, “Fuorigrotta” e “Decumani”, in zone caratterizzate da una forte presenza della camorra.

Ha prestato servizio al IV° Reparto Mobile di Napoli in via Monte di Dio e ha guidato a Roma la Divisione Investigativa Antimafia per il crimine informatico del Servizio Polizia Postale.

Nella sua carriera di poliziotto, ha ricoperto numerosi altri incarichi, tra cui nel 2008 quello di portavoce dell’allora e compianto Capo della Polizia prefetto Antonio Manganelli.

Il dottor Masciopinto ha scritto un libro, dal titolo “Portati ‘o pigiama”, che ha riscosso un notevole successo. Il libro racconta le esperienze di un poliziotto di strada a Napoli.

Al neo prefetto gli auguri della nostra redazione.

