L’angolo della satira. Marano, i consiglieri fanno gara a dare notizie (spesso già note). Il metodo “Enzina” è più vivo che mai…

Il metodo “Enzina” – che prende il nome dall’ex consigliera Carandente – è più che mai vivo. I consiglieri comunali ne fanno un uso smodato. A cosa ci riferiamo? Ormai fanno a gara, sulle proprie pagine Facebook, ad informare i cittadini su ciò che succede in ambito comunale. E’ una corsa spasmodica a chi fa prima, a chi batte sul tempo il compagno o rivale di Consiglio comunale. Una gara per far vedere ai cittadini di essere sempre sul pezzo.

Rilassatevi, cari consiglieri: sul territorio ci sono due-tre organi mediatici, tra cui il nostro, e il neo sindaco, per giunta, ha una pagina Faceboook, curata dal suo portavoce nonché “socio” di un altro giornale con la quale – come altri sindaci – si autosviolina da mattina a sera. Le notizie ce le abbiamo eccome. Più che su ciò che accade nell’immediato, ci si dovrebbe concentrare maggiormente sulle “magagne” o sulle cose più complesse dal punto di vista amministrativo, quelle meno note ma parimenti importanti.













