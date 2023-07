Parte il 10 luglio il primo corso di carpenteria navale

105 Visite

È stata costituita la “Naval Academy”, iniziativa sinergica che unisce

l’esperienza professionale industriale e navale ambito riparazione e manutenzione de “La Nuova Meccanica Navale”, la capacità formativa dell’ente di formazione “Michelangelo” e la capacità di recruitment di risorse da inserire nel campo dell’industria navale di “TempJob”.

Intento della sinergia tra le tre aziende è la selezione, formazione ed inserimento lavorativo

nell’ambito della manutenzione e riparazione navale, sottolineando la necessità di creare qualità del lavoro e modelli di professionalizzazione navale, adeguati ed in linea con la richiesta del mercato attuale e futuro, sempre in continua evoluzione tecnologica.

Il 10 luglio 2023 inizierà il primo corso gratuito di “Carpenteria Navale” della durata di 240 ore, la prima parte presso il centro di formazione della “Michelangelo” e successivamente presso i siti produttivi de “La Nuova Meccanica Navale”. Il General Manager Anna Ummarino

de “La Nuova Meccanica Navale” con tale progetto segna per l’azienda ed il settore industriale di riferimento, una spinta innovativa che guarda al futuro, verso i giovani e l’implementazione di nuovi processi organizzativi che si riverseranno anche a favore del tessuto sociale napoletano. Per contatti rivolgersi a : “La Nuova Meccanica Navale” S.r.l.- Via Marina dei Gigli, 29 – Napoli . Tel. +39 0815591110 – Fax +39 0817524277 nmn@nmn.it – sito web: www.nmn.it