Ormeggi abusivi a Nisida, Di Fenza: “Monitorare il fenomeno che spesso ingrassa casse criminalità organizzata”

I finanzieri della Stazione navale di Napoli, personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Napoli e della Sezione Sommozzatori dell’Upg della Questura di Napoli, nel corso di un servizio di polizia demaniale finalizzato al controllo del territorio e alla verifica sulla regolarità delle previste concessioni demaniali, sono intervenuti nello specchio acqueo antistante il lungomare Coroglio, in prossimità del porticciolo di Nisida.

Con l’ausilio di mezzi navali del Corpo, della Capitaneria di Porto e della Questura, è stato possibile sottoporre a sequestro un’intera area che si estendeva abusivamente per 40mila mq, con circa 97 unità da diporto ormeggiate. L’ispezione subacquea ha consentito di rilevare i vari sistemi di ancoraggio costituiti da grossi massi in cemento o ancoresse, collegati tra loro da catenari, a cui erano ormeggiate le varie unità da diporto.

“Desidero complimentarmi, anche quest’anno, con i militari della Stazione Navale di Napoli, il personale della Capitaneria di Porto di Napoli e i Sommozzatori della Questura di Napoli per la meticolosa operazione condotta nel Porticciolo di Nisida, grazie alla quale sono stati sottratti agli ormeggiatori abusivi 40 mila metri quadrati di area demaniale. Lo specchio d’acqua veniva gestito abusivamente da 7 ormeggiatori che sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. È assurdo che ogni anno balordi simili si approprino del mare e ottengano ingenti profitti dalle gestioni abusive delle acque di Coroglio. Parliamo di soldi che spesso vanno ad ingrassare le casse della criminalità organizzata. Siamo stanchi di assistere alle mercanzie degli abusivi che fanno affari d’oro senza alcun timore di essere beccati. Le forze dell’ordine devono continuare a mostrare il pugno duro contro questi malfattori. In qualità di della Commissione Demanio del Consiglio Regionale ringrazio le forze dell’ordine per aver restituito parti di mare sottratte alla popolazione ma bisogna lavorare molto sul fronte della prevenzione anche su altre zone destinate ad ormeggi, solo così possiamo stroncare sul nascere i fenomeni illeciti. Ci auguriamo inoltre che apra presto il porto di Napoli.” – Lo ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Moderati, Pasquale Di Fenza.