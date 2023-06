Marano, la strana giocata di Porcelli e Carandente: hanno mollato la presidenza del Consiglio e solo a settembre avranno (per loro scelta) un assessorato. Il Pd fa il pieno di cariche istituzionali

18 Visite

La strana scelta del gruppo Carandente-Porcelli. Da quanto si apprende avrebbero mollato la presidenza del Consiglio comunale, a lungo richiesta, e mollato anche la delega di vicesindaco, che era l’alternativa alla presidenza dell’assise. La presidenza del consiglio finirà dunque a Gaetano Mosella, esponente del Pd, il ruolo di vicesindaco invece a Tina Russo, anche lei di area Pd, di stretta nomina sindacale. Il Pd fa man bassa di cariche importanti, dunque. Ma qual è il motivo che ha spinto i Carandente a mollare (al momento e per loro scelta) sia su vicesindaco che su presidenza del Consiglio comunale? Gli ultimi rumors fanno riferimento a un assessorato che il gruppo dovrebbe avere a settembre. Si parla però di assessorato e non più di delega a vicesindaco. I Carandente e Porcelli sono soggetti politici che non mollano facilmente. Cosa è accaduto?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS