Far West tavolini: a Napoli oggi arriva la stretta, via settemila

Stop al Far West sul fronte dei tavolini in strada per bar e locali. Oggi in giunta verrà approvato il provvedimento che impone regole più rigide sulle occupazioni di suolo. Sono circa 15mila, secondo il report di Confcommercio Napoli, i tavolini “aggiunti” in città: cioè abusivi o installati in deroga, come concesso ai tempi del Covid. «Sarà ripristinato il regime ordinario per la concessione di spazi pubblici – ha spiegato ieri il sindaco Gaetano Manfredi – Dal 2020 eravamo in un regime di deroga che consentiva l’utilizzo di spazi pubblici all’atto della domanda e non ad autorizzazione avvenuta. Ciò ha creato molti abusi e invece si ritornerà al regime ordinario e dunque si potranno occupare gli spazi solo quando ci sarà l’approvazione della domanda da parte degli uffici». In buona sostanza, dall’inizio della prossima settimana, non basterà più presentare la Scia per installare un tavolino, ma bisognerà aspettare la concessione del Suap per essere autorizzati all’allestimento.













