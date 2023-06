Carenza medici, il governo prova a mettere una toppa: guardie mediche potranno seguire fino a mille pazienti

127 Visite

Si tenta di mettere una prima toppa al problema della carenza dei medici di famiglia è l’emendamento al decreto legge Inps approvato mercoledì in via definitiva in Senato, a firma Marta Schifone, Fdi.

Ogni guardia medica potrà seguire fino a mille pazienti. Tradotto in numeri significa che almeno 1,5 milioni di cittadini andranno sotto le ali dell’assistenza di base.

Continuità assistenziale

È una gran bella novità per Tommasa Maio, segretaria continuità assistenziale della Fimmg, il sindacato dei medici, perché conferma «l’efficacia» di queste figure della rete assistenziale che entrano in gioco la notte e nei giorni festivi quando i colleghi smontano. Un circuito chiamato «continuità assistenziale». Si aspetta solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per assicurare un primo ristoro a una categoria che stima la carenza di medici di famiglia in quasi 3mila unità calcolando che molti studi hanno già il «tutto esaurito» avendo in carico 1500 pazienti, il massimo consentito.













