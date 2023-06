Calvizzano, carabinieri devono lasciare i locali della stazione dopo pronunciamento tribunale. Il sindaco va a Roma e incassa il sostegno del governo

“Il massimo impegno del Governo nazionale a sostegno del mantenimento della Stazione dei Carabinieri di Calvizzano”. E’ quanto ha chiesto il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi al Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Pina Castiello, nel corso di un incontro a Palazzo Chigi. Il tribunale ha imposto ai Carabinieri della Stazione di Calvizzano di liberare la struttura, ubicata in Via Aldo Moro, a causa del mancato pagamento del canone di locazione. Il Sindaco ha chiesto al Sottosegretario di intercedere presso il Ministero dell’Interno per verificare l’eventuale disponibilità a pagare il canone di locazione per evitare di perdere il presidio dei militari sul territorio, prima che i proprietari diano esecuzione allo sfratto. In ballo c’è la gestione della sicurezza in un territorio di dodicimila abitanti, ubicato nell’area nord di Napoli dov’è insistente la criminalità. Il Sottosegretario di Stato Pina Castiello ha dimostrando grande apertura e ad horas ha fatto sapere che si impegnerà a portare all’attenzione del Viminale la problematica, ricordando che da parte del Governo nazionale c’è tutto l’interesse a garantire maggiori presidi delle forze dell’ordine sul territorio.