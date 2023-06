Qualiano, RSA GIANA’: nasce il Caffè Letterario

Dedichiamo una buona parte del nostro tempo alla lettura, infatti settimanalmente nasce il nostro ” Caffè Letterario” , in cui sorseggiare un Buon caffè diventa per noi il momento migliore per creare un punto d’ incontro tra gli ospiti e i familiari per discutere di temi come, politica ,attualità e tematiche di valore culturale, oltre a rappresentare un laboratorio di stimolazione cognitiva Siamo felici di intensificare le nostre conoscenze avendo con noi ,oggi pomeriggio , direttamente dal programma “LINEA VERDE” Beppe Convertini con la presentazione del suo libro ” Paesi Miei” . È un libro che racconta tutte le regioni d’ Italia e ci offre la possibilità di sognare e viaggiare con uno scorcio inedito di tutte le regioni d’Italia. È stato enormemente piacevole ed interessante averlo insieme a noi per illustrarci il suo libro.