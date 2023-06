L’angolo della satira. Dalla Grecia alla Finlandia, l’Europa va a destra. L’eccezione è solo Marano e chissà perché….

174 Visite

Dalla Svezia alla Finlandia, dall’Inghilterra alla Grecia: l’Europa, ormai da mesi, ha virato a destra. Tanti popoli, anche quelli storicamente affezionati alla sinistra, stanchi delle politiche basata su tasse, debito pubblico e immigrazione selvaggia, hanno deciso di dare fiducia ai movimenti di ispirazione conservatrice o in alcuni casi di destra o estrema destra. Anche in Italia, con l’avvento della Meloni, qualcosa è cambiato e così in diverse regioni e comuni italiani. Pochissime le eccezioni e, tra queste, la città di Marano, che continua a dar fiducia alla sinistra o al centrosinistra nonostante gli scioglimenti per camorra, gli scandali giudiziari e tutto quanto è ben noto quanto meno agli addetti ai lavori. Ma per quale motivo avviene tutto ciò? Anche questo è noto. Forse a Marano non esiste la destra o quanto meno una destra seria e credibile? Forse perché le cosiddette persone perbene preferiscono disertare le urne? Forse perché i “poteri” più forti sono da anni radicati a sinistra? O c’è ancora dell’altro? Noi un’idea ce l’abbiamo, ma è meglio non scriverla…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS