Osimhen, un ingaggio da superstar per trattenerlo. Ma la strada è in salita

E dopo l’incontro tra DeLa e il suo manager, Roberto Calenda, venerdì il presidente ha proposto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 e il giocatore sta riflettendo. Sta valutando in attesa del secondo atto, della seconda riunione in programma nei prossimi giorni. E dopo una prima chiacchierata costruttiva da cui è emersa la comune volontà di trovare una soluzione soddisfacente per tutti, probabilmente si dovrà ragionare sulle proporzioni: un giocatore valutato come una superstar non può che aspirare a un progetto tecnico ed economico da superstar.