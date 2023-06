Calvizzano, cittadinanza onoraria conferita a Rudy Krol. Il 20 giugno la cerimonia in municipio

211 Visite

Cittadinanza onoraria per Rudy Krol, l’indimenticata vecchia gloria del Napoli. A proporla il Comune di Calvizzano. La cerimonia di consegna dell’onorificenza è in programma il giorno 20, nell’aula consiliare del municipio del comune a nord di Napoli. L’ex giocatore olandese presenzierà alla cerimonia. L’ente cittadino, nei mesi scorsi, ha inaugurato una villetta pubblica interamente dedicata ai grandi protagonisti della storia del calcio azzurro. Su una delle panchine installate nello spazio pubblico (villa Cerullo) è raffigurato anche il volto di Krol, che in quei giorni ha già fatto tappa a Calvizzano.













