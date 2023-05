115 Visite

Il cadavere di un uomo di 27 anni è stato trovato semi carbonizzato in via Duchessa di Marigliano a Marigliano. La dinamica è in fase di ricostruzione. Indagano i carabinieri. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS