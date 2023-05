Morto Milone, cordoglio bipartisan: Annunziata e Patriarca

66 Visite

«Massimo Milone è stato un giornalista che ha saputo raccontare la complessa realtà napoletana e campana senza mai scadere nel sensazionalismo e con un approccio alla notizia profondamente umano; frutto della sua lunga militanza nell’associazionismo cattolico. La sua scomparsa è una grave perdita per il giornalismo italiano e per la nostra città».

Lo ha detto Annarita Patriarca, deputato di Forza Italia.

DICHIARAZIONE STAMPA DI GIUSEPPE ANNUNZIATA – SEGRETARIO METROPOLITANO DEL PD

“La terribile notizia dell’improvvisa morte di Massimo Milone ci colpisce profondamente. Siamo vicini al dolore della famiglia, degli amici e di coloro che hanno condiviso con lui le esperienze professionali e sindacali. In un tempo difficile Massimo Milone ha rappresentato, per più generazioni, un mirabile esempio di giornalismo pacato e attenti, ispirato a profondi valori etici e culturali. La città di Napoli perde una personalità che ha contribuito a farla conoscere e apprezzare nel Paese per la sua umanità e ricchezza interiore” – è quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitana del Partito Democratico di Napoli.













