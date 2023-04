Amministrative Marano, domani in piazza della Pace Izzo apre la campagna elettorale

282 Visite

Un confronto con la città e la comunità per presentare

la nostra coalizione “Uniti per Marano”, a sostegno del

candidato sindaco Michele Izzo. Ci saranno tutte le

donne e gli uomini che con competenza e

professionalità si metteranno a disposizione per

rilanciare la città, ormai arrivata ad un punto di non

ritorno. Domani dalle 17 a piazza della Pace il

candidato a sindaco Michele Izzo, e tutti i

rappresentanti delle liste civiche Movimento Civico

Maranese, Fare Democratico, Izzo Sindaco (Liberali e

Riformisti), Insieme Si Può, saranno in piazza per

riattivare quel senso di comunità che sembra ormai

smarrito. Ridare dignità, normalità e legalità a

MARANO è il nostro obiettivo. Saremo in piazza con

voi, con la gente e per la gente che vuole sposare il

nostro progetto.

#siamotuttisindaci













