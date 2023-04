SECONDO FORUM ESPOSITIVO DEI BENI CONFISCATI, NAPOLI, 21 E 22 APRILE

61 Visite

Venerdì 21 e sabato 22 si terrà presso la Stazione Marittima di Napoli il secondo meeting nazionale su beni confiscati, misure di prevenzione e gestione del patrimonio sottratto alle mafie. Un’occasione importante e strategica, voluta fortemente dalla Regione Campania per il secondo anno consecutivo, in partnership con le altre regioni, per affermare che non c’è sviluppo dei territori senza legalità.

Nel primo panel di apertura, alle ore 14:30, interverranno il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fredriga, il presidente di Med-Or Leonardo Foundation Marco Minniti e Andrea Purgatori, giornalista. A coordinare i lavori il direttore de “Il Mattino” Francesco De Core. Il convegno ospiterà un’esposizione dei prodotti e delle attività realizzate dalle cooperative che gestiscono i beni confiscati.

A seguire, il secondo focus dal titolo: “Quale ruolo per le Regioni?” partecipano Mario Morcone assessore della Campania, Stefano Ciuoffo, assessore della Toscana, Marco Falcone assessore della Sicilia, Francesco Calzavara assessore del Veneto, Romano Maria La Russa assessore della Lombardia, Filippo Pietropaolo assessore della Calabria, Davide Baruffi sottosegretario presidenza della Regione Emilia-Romagna.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS