Juve, sospesa penalizzazione in attesa di ulteriori valutazioni

126 Visite

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso della Juventus per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Dunque sospesa la penalizzazione di 15 punti in attesa di un nuovo processo. Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano. Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS