Via Crucis, le scelte del Papa indignano l’Ucraina: “Equipara aggressori e vittime”

Le scelte di Papa Francesco per la tradizionale Via Crucis del venerdì Santo al Colosseo, alla quale il Pontefice ha assistito a Santa Marta per il freddo pungente, ha fatto indignare l’Ucraina. Ieri l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, aveva criticato fortemente la decisione di far leggere una testimonianza congiunta di un ragazzo russo e di uno ucraino. Oggi il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko, è tornato su quanto visto a Roma: “Ieri venerdì santo a Roma si è svolto un grande evento religioso. Simboleggia la vittoria del bene sul male, la luce sulle tenebre, la fede sul disprezzo. Siamo profondamente grati a Papa Francesco per la sua preoccupazione per l’Ucraina e gli ucraini. Purtroppo dobbiamo affermare che la mossa di quest’anno è stata ancora una volta eclissata dal tentativo di equiparare vittima e aggressore”.













