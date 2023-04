Superbonus, proroga di sei mesi per i lavori alle villette

103 Visite

Superbonus 110%, proroga di sei mesi sui lavori delle villette, sconto in fattura e cessione del credito ancora possibili per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi, compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato. Arriva poi un veicolo finanziario che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche banche e altre istituzioni finanziarie. Sono alcune delle novità introdotte dal Parlamento al decreto Superbonus che, dal 17 febbraio, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione per tutte le agevolazioni edilizie. Il testo ha incassato la fiducia anche in Senato con l’approvazione definitiva. Ecco le novità più importanti.













