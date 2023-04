ELEZIONI MARANO, SATIRA PASQUALE. IL SINDACO C’E’ GIA’ ED E’ L’AMMIRAGLIO NAPOLI. I CANDIDATI TORNINO TRA 5 ANNI…

325 Visite

E’ inutile. Potreste presentarvi anche in quaranta. Non ci sarà mai partita, la sfida sarà sempre impari. Un sindaco, a Marano, già c’è (da anni) e si chiama Giovanni Napoli, in arte l’Ammiraglio Napoli, ed è lui il vero, unico primo cittadino di Marano. La tornata elettorale di maggio è una barzelletta: nessuno ha il carisma, il potere, le conoscenze del buon Gianni. Passate tra qualche anno, insomma, Marano un sindaco ce l’ha già e tutto il resto è noia. Quel sindaco è l’Ammiraglio Napoli, che ha anche un consigliere di “peso” al seguito, vero signore del municipio cittadino. Buona Pasqua ai candidati (si illudono, ma alla fine chi comanda al Comune sono e saranno sempre gli stessi) Fanelli, Morra, Di Maro, Baiano, Izzo, Schiattarella e Di Guida, e buona Pasqua al mitico Ammiraglio, promosso funzionario dagli attuali commissari al termine di una procedura interna.













