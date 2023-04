Punti di vista. Pasqua: La Via della Felicità ridà speranza all’Uomo

36 Visite

Pasqua significa celebrazione della speranza. I cristiani di tutto il mondo celebrano la domenica di Pasqua la resurrezione di Gesù dai morti e quindi il fondamento della fede cristiana. La risurrezione dà loro la speranza della vita eterna. Così, la Pasqua è anche chiamata dai credenti la festa della speranza.

Per ridare speranza all’Uomo, i volontari di tutto il mondo della Fondazione Internazionale La Via della Felicità, si occupa di distribuire su larga scala l’omonimo opuscolo che contiene 21 consigli per una vita migliore.

La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. La Via della Felicità inoltre detiene un record del Guinness dei Primati come il testo secolare più tradotto nel mondo.

Scritto da L. Ron Hubbard, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista, e contiene 21 principi fondamentali che guidano una persona a un migliore tenore di vita.

Interamente non religioso, può essere seguito da persone di ogni razza, colore o credo per ripristinare i legami che uniscono l’umanità.

L’obiettivo primario della Fondazione “The Way To Happyness” è di invertire il decadimento morale della società, ripristinando fiducia e onestà in tutto il mondo, tramite la pubblicazione e la distribuzione capillare del libro La Via della Felicità.

Tale obiettivo viene conseguito a livello popolare, in ogni parte del mondo, da persone che condividono il libro La Via della Felicità con altri con il risultante aumento nella tolleranza e comprensione tra famiglie, amici, gruppi, comunità, nazioni e l’umanità, creando un mondo più sicuro e meno violento per tutti.

Il vero potere de La Via della Felicità si realizza quando viene distribuita di mano in mano. Visto che le persone che ti stanno vicino possono influenzare profondamente la tua vita, tu stai migliorando la tua stessa sopravvivenza quando dai delle copie del libro La Via della Felicità ad amici, colleghi, impiegati e clienti. In questo modo, aiuti altri a sopravvivere meglio e a condurre vite più felici. A loro volta, loro distribuiscono copie del libro ad altri con cui sono in contatto, guidandoli a trattare i propri simili con gentilezza, umanità e rispetto. E così via, da persona a persona, aiutando altri a vivere vite migliori.

Inoltre, La Via della Felicità ha messo a disposizione tre programmi di studio specifici per insegnanti, titolari di aziende o responsabili delle risorse umane e per i professionisti per il settore penitenziario.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS